10 ідей ненудного френчу на весну і літо 2021, щоб прикрасити кінчики нігтів

Тренди весни і літа 2021 черговий раз підштовхують усіх забути про класичні б'юті-образи. Щодо манікюру, то цього року у моді нетиповий яскравий і кольоровий френч. Прикрасити кінчики нігтя красивим візерунком чи барвистою смужкою – це простий спосіб як підняти собі настрій, так і надати образу особливого стилю.
Від фарбування кінчика нігтя звичним білим лаком варто відмовитися. Натомість сміливо експериментуйте зі зеленими, рожевими, блакитними та іншими відтінками. Манікюр матиме ефектніший вигляд, якщо погратися з принтами, формами і кольоровими поєднаннями. Надихайтеся ідеями від нейл-майстрині Heluviee.
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Ідеї для модного французького манікюру
Манікюрне комбо: пастельні відтінки та оригінальний дизайн
Біла класика з вишеньками
Скошений френч
Неонове поєднання
Манікюр у модному зеленому відтінку
Нейл-дизайн у стилі "Хід королеви"
Тваринний принт на кінчиках нігтів
Веселий манікюр для тих, хто любить експерименти
Стильний горошок
Рожева магія