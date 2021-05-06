10 ідей ненудного френчу на весну і літо 2021, щоб прикрасити кінчики нігтів

6 травня 2021 , 19:39
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Джерело:

Cosmopolitan

Тренди весни і літа 2021 черговий раз підштовхують усіх забути про класичні б'юті-образи. Щодо манікюру, то цього року у моді нетиповий яскравий і кольоровий френч. Прикрасити кінчики нігтя красивим візерунком чи барвистою смужкою – це простий спосіб як підняти собі настрій, так і надати образу особливого стилю.

Від фарбування кінчика нігтя звичним білим лаком варто відмовитися. Натомість сміливо експериментуйте зі зеленими, рожевими, блакитними та іншими відтінками. Манікюр матиме ефектніший вигляд, якщо погратися з принтами, формами і кольоровими поєднаннями. Надихайтеся ідеями від нейл-майстрині Heluviee.

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Автор: Лідія Цюпера