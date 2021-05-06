10 ідей ненудного френчу на весну і літо 2021, щоб прикрасити кінчики нігтів

19:39

Тренди весни і літа 2021 черговий раз підштовхують усіх забути про класичні б'юті-образи. Щодо манікюру, то цього року у моді нетиповий яскравий і кольоровий френч. Прикрасити кінчики нігтя красивим візерунком чи барвистою смужкою – це простий спосіб як підняти собі настрій, так і надати образу особливого стилю.