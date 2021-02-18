11 головних б’юті-тенденцій, які потрібно спробувати цієї весни

Весна 2021 здивує цікавими трендами в індустрії краси. Зокрема, на формування нових тенденцій вплинули умови глобальної пандемії. Тепер макіяж очей варто робити ще яскравішим, а недбале відросле волосся – не ознака відсутності смаку, а, навпаки, модне рішення.
Макіяж та зачіска цієї весни будуть одним з головних інструментів для самовираження. Тому не потрібно боятися сміливих б’юті-експериментів, які розпалюватимуть уяву та надихатимуть інших на щось схоже.
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Головні весняні тенденції краси 2021
Відродження краси Regency-Era: декоративні аксесуари для волосся, рум’яна, золотий блиск на обличчі знову в моді
Створення штучних веснянок на щоках до появи сонця
Фентезі-фарбування волосся кольоровими фарбниками
Маска на обличчі – барвистий макіяж очей у стилі "котячого погляду"
Відрослий чубчик, який частково прикриває очі
Квіткові мотиви у макіяжі та аксесуарах для волосся
Дуже довге, пряме та "повітряне" волосся
Сміливі й якомога яскравіші рум’яна
Фантастичні літаючі коси
У тренді свіжа та здорова шкіра
Плавні скульптурні хвилі у зачісці