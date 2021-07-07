5 стильних відтінків для світлого волосся: білявкам знадобиться – фото

13:52

Щоб стильно та ефектно оновити образ із нагоди нового сезону, достатньо освіжити колір волосся. Якщо ви не готові до кардинальних змін, то можна не зраджувати кольоровій гамі ваших пасм, а просто вибрати трішки інший відтінок. Білявкам стане у нагоді добірка найбільш трендових світлих відтінків.