5 стильних відтінків для світлого волосся: білявкам знадобиться – фото
7 липня 2021 , 13:52Читать новость на русском
Джерело:Cosmopolitan
Щоб стильно та ефектно оновити образ із нагоди нового сезону, достатньо освіжити колір волосся. Якщо ви не готові до кардинальних змін, то можна не зраджувати кольоровій гамі ваших пасм, а просто вибрати трішки інший відтінок. Білявкам стане у нагоді добірка найбільш трендових світлих відтінків.
Білявок вважають ніжними і привабливими. Зокрема, "блонд" став головним hair-трендом 2021 року. Такий колір волосся має чимало варіації. Ви також можете спробувати різні техніки фарбування. Тому вам знадобляться модні ідеї.
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5 стильних відтінків волосся для білявок
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