Безпечне фарбування волосся: українка винайшла унікальні "пінні бані"

Чи не кожен із нас вирішував змінити свій колір волосся. Однак багатьох часто зупиняють питання: "А чи буде такий колір, як на картинці? А якщо ні – то яким буде? А що буде з моїм волоссям?". Проте нарешті з'явилося унікальне рішення, якого ви ще не бачили.

В Україні вперше було винайдено та запатентовано авторську систему фарбування волосся "Пінні бані" українською колористкою Наталією Головченко. Переваг у цієї процедури дуже багато.

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Фарбування волосся "Пінні бані" від Наталії Головченко

Той, хто хоч раз спробував "пінні бані" вже не зможе фарбуватися за допомогою іншої техніки. Адже "пінні бані" підвищують стійкість кольору, що є основним запитом у багатьох дівчат. Додавання активних компонентів під час фарбування покращує структуру волосся. Для клієнтів зі зіпсованим волоссям – це порятунок, а для тих, клієнтів, які бояться пошкодити волосся – "пінні бані" – це рішення. Особливо, якщо ви хочете отримати "блонд".

Чимало красунь мріють про розкішний, дорогий "блонд", але отримують його далеко не завжди і в силу того, що доводиться вибирати або здорове волосся або звабливі біляві пасма, повертаються до темніших кольорів, в іншому випадку – продовжують освітлювати і наслідки бувають вкрай сумні. "Пінні бані" вирішують цю споконвічну проблему білявок. Система дозволяє створити дорогий, шикарний та головне чистий "блонд" без жовтизни та смуг.



Авторка системи фарбування "Пінні бані" / Фото Наталії Головченко



Матеріали для проведення процедури "Пінні бані" / Фото Наталії Головченко



Суміш для фарбування волосся / Фото Наталії Головченко

Ще однією безперечною перевагою фарбування "пінними банями" для клієнта є те, що колір залишається насиченим і не вимивається у брудні відтінки.

Оскільки фарбування це все ж таки хімічний процес, клієнти часто турбуються про те, щоб не нашкодити своєму здоров'ю, особливо це люди, які схильні до алергії та вагітні. Були випадки, коли клієнт приходив із лущенням шкіри голови і після фарбування воно проходило.

Це схоже на диво, але ні, це чітко продумана система фарбування, яка відкриває клієнтам великий вибір кольорів та відтінків, а найголовніше – чистих і стійких.

Дивіться роботи Наталії Головченко, виконані за допомогою авторської системи фарбування "Пінні бані"