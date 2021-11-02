Більше магії: Colourpop випустили ще одну б'юті-лінійку за мотивами фільму "Фокус-покус"

Минулого року б'юті-бренд Colourpop вже створив одну колекцію засобів для макіяжу, натхненних класичним геловінським фільмом "Фокус-покус". У 2021 історія повторилася – презентація нової косметики у стилі стрічки вже відбулася.

Представники Colourpop обожнюють створювати тематичні б'юті-лінійки. Цього разу колекція натхненна класичним геловінським фільмом "Фокус-покус".

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Colourpop представили другу колекцію за мотивами "Фокус-покус"

Діснеївський фільм "Фокус-покус" 1993 року, головні ролі в якому виконали Бетт Мідлер, Сара Джесіка Паркер та Кеті Наджимі, досі залишається популярним для перегляду в багатьох сім'ях у день Геловіну. Тепер шанувальники цього свята зможуть зробити собі тематичний макіяж за допомогою косметики із колекції продуктів для макіяжу. Colourpop випустили свою другу колекцію, присвячену фільму "Фокус-покус".

До колекції під назвою Coven Crew увійшла палетка тіней для повік Witching Hour, яка складається з 12 різноманітних відтінків, що підійдуть для осінніх образів або ж сміливого макіяжу на святкування Геловіну. Серед них – сяйливий фіолетовий, золотий, смарагдовий, а також матові відтінки для бази. Кольори мають тематичні назви. Наприклад: "підземелля", "повний місяць" і "зілля життя".

Зокрема, у Coven Crew представлені кремові помади чорного, фіолетового й нюдового кольору, 3 окремі відтінки тіней, люстерко з чорною кішкою, а також свічка з ароматом каштана.



Косметика для мейк-апу відьми / Фото з інстаграму Colourpop



Люстерко від Colourpop / Фото з інстаграму бренда



Лінійка косметики до Геловіну / Фото з інстаграму Colourpop



Палетка тіней у стилі "Фокус-покус" / Фото з інстаграму Colourpop