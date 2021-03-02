Чуттєва і ніжна: Кіра Найтлі знялася в рекламі літньої колекції Coco Mademoiselle від Chanel

Голлівудська актриса 35-річна Кіра Найтлі продовжує свою співпрацю з модним домом Chanel. Цього разу зірка знялася у рекламній кампанії літньої колекції аромату Coco Mademoiselle.

Британська зірка вже не вперше позує для рекламних кадрів та роликів продукції Chanel. Нещодавно вона представила нову літню колекцію Coco Mademoiselle.

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Кіра Найтлі у рекламі Chanel

Цього разу знаменита красуня Кіра Найтлі рекламувала літню колекцію косметичної продукції Chanel, яка включила в себе лімітований випуск більш свіжої та фруктової версії культового аромату, а також гель для душу, тіла і волосся.

Літня версія аромату має легку формулу і представлена у флаконі, який зручно брати зі собою у подорож. Насолоджуватися цитрусовими і квітковими нотами аромату також можна за допомогою гелю для душу Le Gel "два в одному", який підходить для застосування як для тіла, так і для волосся.

Я хотів виділити літню сторону Coco Mademoiselle: східно-фруктовий аромат, повний чуттєвості і свіжості,

– підкреслює французький парфумер Олів’є Польж.

Літня колекція з’явиться у продажу 20 квітня.



Кіра Найтлі у рекламі Coco Mademoiselle / Фото Chanel



Нова косметична колекція / Фото Chanel



Чарівна Кіра Найтлі / Фото Chanel