Донька Джуда Лоу стала амбасадором відомого бренда косметики: подробиці

Айріc Лоу, дочка відомого британського актора Джуда Лоу, стала амбасадоркою Dior Beauty. Дівчина вже має досвід у модельній кар'єрі й брала участь у показах паризького Тижня моди зими-осені 2020.

Джерело: 24 канал

З моделлю охоче співпрацюють відомі марки й бренди. Айріс Лоу вже раніше брала участь у показі Miu Miu та знімалась у відомому британському журналі The POP для рекламної кампанії Bvlgary.

Читайте також Розкішна Ромі Стрейд приміряла ефектну дублянку Dior з ручною вишивкою: зимовий аутфіт

На своїй Instagram сторінці дівчина опублікувала підбірку фото й щасливо повідомила:

"Я дуже рада, що можу бути новим послом Dior Beauty у Великобританії! Ця мрія здійснилась, дякую Dior, люблю!" – написала під постом Аріс Лоу.

На опублікованих фото нова амбасадорка Dior Beauty позує з красивим макіяжем. Губи дівчини найфарбовані у яскраво-червоний колір, колір її блакитних очей й довгі вії підкреслені чорною тушшю, а брови моделі підчесані уверх, згідно до останнього тренду.