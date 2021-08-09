Аромат містичної жіночності: донька Вілла Сміта стала обличчям відомого парфуму

Дочка відомого американського актора Вілла Сміта Віллоу окрім співочої кар'єри опановує й сферу моделінгу. Нещодавно стало відомо, що дівчина знялась для бренду люксової парфумерії Mugler і постала лицем нового парфуму марки.

Американська співачка та акторка Віллоу Сміт стала амбасадоркою нового аромату Mugler під назвою Alien Goddess. До слова, це перша презентація парфуму після того, як керівництво Mugler перебрала косметична компанія L'Oréal.

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Віллоу Сміт постала у фотосесії для аромату Mugler у розкішному образі в золотавих відтінках. Зірку сфотографував відомий іспанський фешн-фотограф Тксема Йесте. На обличчя Віллоу візажисти нанесли макіяж у бронзово-золотистих тонах, який гармонійно перетинався з її образом богині.



Віллоу Сміт стала лицем аромату Mugler / Фото інстаграм Віллоу

Парфумери Mugler подбали, аби композиція Alien Goddess була унікальною й зачаровувала своїми нотами. Тож, у коштовний золотий флакон помістили ніжний букет зі свіжого бергамота, жасмину, кашеміру і п'янкої бурбонської ванілі.