"Досі не можу в це повірити": українська візажистка показала, як фарбувала Мей Маск у Києві

Знаменитій моделі та матері найбагатшої людини на планеті Мей Маск, схоже, сподобалось бути в Україні, адже сюди вона прилетіла вже вдруге. 73-річна Мей презентувала власну книгу "Жінка, яка має план". Для пресзаходів жінка прийняла допомогу української візажистки Dosha Moor.

Відео, де українська візажистка під іменем Dosha Moor робить макіяж незрівнянній Мей Маск, потрапило в рекомендації тіктоку. Під одним з них майстриня написала, що "Досі не може повірити у те, що сталось". Редакція Showbiz 24 поцікавилась у візажистки, як їй вдалось потрапити у команду моделі.

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За її словами, команда Мей Маск близько місяця назад попередила візажистку, що вона супроподжуватиме жінку впродовж всього дня у столиці. Послуги Dosha Moor запропонували організатори події, де виступала мама Ілона Маска. Разом з нею також працювала майстриня з укладання волосся Марія.

Приголомшлива жінка, тільки увійшовши до кімнати, відразу відчуваєш неймовірну відкритість до людей і неймовірну енергетику! Людина, яка запам'ятовує дрібниці, дуже професійна з перших же секунд. Не всі дівчата поводяться так чудово, ми з колегою були в приємних емоціях від цього,

– поділилась візажистка у коментарі 24 каналу.

На відеороликах візажиста Dosha Moor можна побачити, як Мей Маск готувалась до заходів у розкішному готелі з виглядом на Дніпро. 73-річна зірка була у піднесеному настрої, багато усміхалась та сміливо позувала для відеороликів, які вже підкорили мережу.

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Варто додати, що для своїх виходів жінка одягала кілька образів українських брендів, до прикладу, вишиванку від Юлії Магдич, молочний костюм бренду Vorozhbyt&Zemskova, синю сукню від бренду Nadya Dzyak. Зазначимо, що поява знаменитостей у локальних брендах різко підвищує попит та їхню впізнаваність, тому сподіваємось, що про українські фешн-бренди тепер дізнається ще більше людей у світі.