Чи правильно жінки доглядають за шкірою під час гоління: результати дослідження

Більшість жінок досі мають хибне уявлення про гоління. Цей ритуал переважно проводять поспішно, при цьому ігнорують засобами для догляду за шкірою, які необхідні до і після видалення волосся.

Про це свідчать результати дослідження, яке провела маркетингова компанія OnePoll. Вони опитали 2 тисячі респонденток і з’ясували, що жінки надають більше значення догляду за своїм обличчям, нехтуючи шкірою на своєму тілі.

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Пів години за шкірою обличчя і 5 хвилин на решту тіла

76% респонденток надають найбільше значення догляду за своїм обличчям.

Майже п'ята частина (17%) витрачає понад 30 хвилин на тиждень на догляд за шкірою обличчя, але трохи менше 5 хвилин приділяють ногам (41%) та рукам (45%).

Більше чверті (28%) також витрачають щонайменше 20 фунтів (приблизно 760 гривень) на місяць на косметичні засоби для обличчя, тоді як лише 7% витрачають стільки ж на догляд за шкірою ніг.



Жінки приділяють увагу догляду за обличчям, нехтуючи шкірою всього тіла / Фото pexels

Гоління і догляд за шкірою

Лікарка-косметологиня Евома Укелегхе, яка замовила дослідження, каже, що жінки досі недостатньо обізнані щодо того, як слід видаляти волосся і чого не можна робити.

Наш режим догляду за тілом рідко виходить за рамки якогось поспішно нанесеного крему для тіла та швидкого гоління під душем,

– вважає косметологиня.

Як показало дослідження, 71% жінок розуміє зв'язок між сухою й подразненою шкірою та голінням, але лише 16% з них регулярно замінюють свої леза.

43% не розуміють переваг використання засобів для шкіри до і після гоління.

Також виявилося, що 29% сказали, що не знають, як доглядати за шкірою тіла.

Більше половини (52%) придбали б новий засіб для зволоження обличчя, а не свіжу бритву.

Майже чверть (23%) лише кілька разів мінятимуть лезо бритви або одноразову бритву, незважаючи на те, що 62% погодились, що потрібно регулярно змінювати леза.

Також виявилось, що 29% жінок не вважають, що крем для гоління завжди необхідний.

І незважаючи на те, що 61% жінок, які відчувають сухість або подразнення після гоління, третина з них не обирає бритву, виходячи з власних потреб у догляді за шкірою.



Жінки досі мають хибне уявлення про гоління / Фото pexels

Міфи та помилки при голінні

Коли мова заходить про взаємозв'язок між шкірою та процедурами видалення волосся, існує безліч міфів та помилок. Ось найбільш розповсюджені: