Елегантність і стиль: трендові зачіски літа 2021 на прикладах зірок

Спекотне літо 2021 року ще не добігло кінця, а отже, ще є можливість експериментувати з волоссям та підкорювати трендовими зачісками. На прикладах знаменитостей пропонуємо переглянути найкращі варіанти, як вкласти волосся стильно та елегантно.

У hair-трендах літа 2021 переважає вишуканість, але водночас зручність та швидкість. Нікому не сподобалося б витрачати багато часу на укладку волосся, адже хочеться ловити кожен момент. Тому добірка стильних зачісок підійде як на світський захід, так і на прогулянку.

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Варіанти трендових зачісок літа 2021

Низький пучок

Дівчатам з довгим волоссям часто хочеться його зібрати через спеку та вітер. Тому на допомогу приходить звичайний пучок, а його "низька посадка" додасть стилю. Якщо на вас чекають у ресторані – волосся можна зв'язати туго, а на щодень підійде легкий варіант.

Мінікосички

Бохо-кіски завоювали популярність серед знаменитостей та стали одною з найбільш трендових зачісок цього літа. Вони робляться швидко: потрібно відділити пасма з обох боків обличчя та заплести тонку косичку. Решта волосся залишається розпущеним. Така укладка має грайливий вигляд і стане вдалою деталлю вашого образу.

Пишне волосся

Природність – завжди у тренді. Це доводить черговий варіант зачіски на літо. Щоб її повторити, не треба використовувати вирівнювачів, шпильок чи резинок. Для пишного прикореневого об'єму можна сушити волосся феном головою вниз – так укладка матиме ніжний вигляд.

Легкі хвильки

Для створення цієї зачіски так само важливо не намагатися добитися ідеальності. Можна злегка накрутити локони, а потім розчесати волосся, нанести мус та розпушити пасма, або ж закрутити їх джгутами, трохи зволожити й дати висохнути.

Гладенькі зачіски з проділом

Для цієї стильної укладки може знадобитися вирівнювач або мус. Слід добитися гладенької зачіски без зайвого об'єму – можна зробити пучок або хвіст. Важливим є проділ – він повинен бути помітним.