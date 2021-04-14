Elie Saab презентує лінійку косметики

Elie Saab – відомий бренд вишуканих вечірних та весільних суконь запускає власну колекцію косметики. Відомо, що модний дім Elie Saab співпрацюватиме зі знаменитою косметичною маркою, яка має колаборації з такими популярними брендами як Balmain та Karl Lagerfeld.

Ліванський дизайнер Елі Сааб розпочав співпрацю з таким відомим гігантом у косметичній індустрії як L'Oréal Paris.

Також читайте Китаянка вперше стала амбасадоркою YSL Beauty

Ексклюзивна лінійка засобів для макіяжу L'Oréal x Elie Saab включає 9 продуктів: палітру тіней, об'ємну туш для вій, 3 блиски для губ та 4 відтінки помад спеціальної лінійки, з назвою "Bridal Collection".



Лінійка Elie Saab x L'Oreal Paris / Фото L'Oréal Paris

Розповідаючи про таке своє рішення випустити лінійку косметики, Елі Сааб сказав: "Моєю метою завжди було зробити жінок красивими, і ця колекція дозволяє мені випустити безліч продуктів, які вписуватимуться у їхні життя, і допоможуть їм почуватися більш елегантно та впевнено".

Дизайнер та косметичний бренд дуже намагались внести у вигляд продукту всю атмосферу й цінності обох марок. До прикладу, контейнер помади у цій колекції оформили привабливим тандемом золотистого й рожевого відтінків, а ще більшого шарму йому надають золоті літери, якими написано ім'я Elie Saab. Форма помади також містить цікаву деталь – вона імітує лусочки зміїної шкіри.