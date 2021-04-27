French Moonlight: який манікюр став трендовим завдяки червоній доріжці

Незважаючи на локдаун, довгоочікувана церемонія вручення премій Оскар-2021 відбулася. На червоній доріжці зірки позували з різними макіяжами і зачісками, які згодом будуть повторювати красуні зі всього світу. Зокрема, новим нейл-трендом став манікюр French Moonlight, який продемонструвала болгарська актриса Марія Бакалова.

Манікюр Марії Бакалової привернув найбільше уваги експертів в індустрії краси. Вони прогнозують, що такий дизайн буде однією з головних нейл-тенденцій 2021.

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French Moonlight: французький манікюр для червоної доріжки

Зіркова нейл-майстриня Бетіна Гольдштайн створила стильний французький манікюр для актриси Марії Бакалової.

Міркуючи над ідеями манікюру для клієнта, я спершу завжди випробовую дизайн на собі. Цей образ я створила для Марії Бакалової й назвала його French Moonlight,

– розповідає Бетіна.

У перекладі з англійської French Moonlight означає "французьке місячне сяйво". Бетіна Гольдштайн створила саме небанальну версію французького манікюру, які ідеально доповнила образ Марії у романтичному стилі. French Moonlight передбачав прозору базу та сріблястий глітер для "усмішки" й лунки.

Якщо ви плануєте незабаром відвідати свого нейл-майстра, то трендова ідея для оригінального французького манікюру може стати вам у нагоді.