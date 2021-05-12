Хвостики, плетіння, укладки: ніжні ідеї для зачісок на весну – літо 2021

Для кожної дівчини важливо, щоб зачіска була не лише модною, але й красивою. Зіркова стилістка зачісок Крістін Есс, яка працює з голлівудськими знаменитостями, ділиться на своїй інстаграм-сторінці ніжними ідеями для укладання волосся. Їх легко і швидко повторити самостійно, а результат буде стильним і ніжним.
Якщо вам набридло постійно ходити з розпущеним волоссям, то час спробувати щось нове. Адже навіть 1 аксесуар чи косичка можуть ефективно освіжити вашу звичну укладку. Роботи Крістін це підтверджують. Такі ідеї для зачісок стануть у нагоді як на кожен день, так і для особливої нагоди.
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