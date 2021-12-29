Із подіуму та червоних доріжок: як швидко зробити зачіску на Новий рік

Якщо зачіску демонструють моделі на модних шоу чи селебріті на червоних доріжках, то вона автоматично стає трендовою. Hair-стилісти переконані, що ювелірні прикраси для волосся – це найбільш вдалий вибір для Нового року.

Зачіска з ювелірними прикрасами, перевірена подіумами й іншими світськими заходами, є найпростішою і наймоднішою. Красиві деталі здатні надати вашій укладці святкового вигляду. Проте важливо не вийти за межі і не перевантажити її аксесуарами.

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Як швидко зробити святкову зачіску

Наважитися на зачіску з ювелірними прикрасами може не кожна модниця. Попри те, що подіумні приклади і стристайл-образи надихають на б'юті-експерименти, вийти в люди, прикрасивши голову блискучими шпильками, зможуть тільки найсміливіші.

Найбільш популярним і практичним аксесуаром для волосся у більшості дівчат є звичайна гумка для волосся, якою легко зафіксувати неслухняні пасма, зав'язавши їх у жмуток або хвіст. Але новий виток Y2K, моди початку нульових, прагне знову зробити трендовими стрази, які раніше були частиною базового гардеробу чи не кожної жінки, коли "більше" означає "краще".

У цьому році обручі, банти, "крабики", шпильки-шандельєри – всюди, від CHANEL, Celine і Schiaparelli до Dolce & Gabbana, Patou і Giambattista Valli.



Модна укладка / Фото Vogue

Якщо раніше прикраси для волосся використовували зазвичай для вдосконалення весільної зачіски або з іншої особливої нагоди, то в наш час hair-експерти прагнуть впровадити їх у повсякденне життя. Стилісти пояснюють це впливом пандемії: коли обличчя заховані під масками, пристрасть до творчості й самовираження підсилюється – і що прикрашати ще, як не зачіску.

Перевага тенденції в тому, що достатньо використати всього 1 прикрасу, чи то декорований стразами обруч, чи то шпилька-бант, яка здатна перетворити звичайну зачіску на кожен день в укладку Haute Couture.

Трендсеттери радять вдаватися до прийому "подібне з подібним": золотий металевий декор в одязі чудово поєднується з прикрасами для волосся також відтінку. В той час "коштовні" розсипи на кардиганах красиво виглядаю в комбінації з декорованими стразами деталями затискачів.

Витримані в учнівському стилі обручі можна міксувати зі строгими сорочками з відкладним комірцем, а "пажеські" банти – з оксамитовим убранням. Деякі перукарі-стилісти пропонують носити відразу кілька обідків, що відрізняються розміром і фактурою: об'ємні текстильні, тонкі металеві або перлові.

Святкові зачіски з ювелірними прикрасами / Фото з інстаграму