Jerry Heil знялася для Vogue без тонального засобу на обличчі: ефектні кадри

Популярна українська співачка Jerry Heil позувала у стильній фотосесії для українського глянцю Vogue. Дівчина постала перед камерою без тонального засобу на обличчі, що вважає своїм досягненням. Але без ефектного макіяжу не обійшлося.

Jerry Heil розповіла, що на карантині не використовує тональну основу. Ба більше, вона відмовилася від усього, що забиває пори обличчя. Артистка поділилася, що ще до початку маскового режиму перестала наносити макіяж навіть на концерти.

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Jerry Heil у фотосесії для Vogue UA

Для зйомки виконавиця обрала чорну сукню з високою горловиною та пікантним вирізом на нозі. Доповнила look вишуканим кольє та сережками. Волосся зібрала у хвіст ззаду й особливу увагу приділила макіяжу.



Jerry Heil у фотосесії для Vogue UA / Фото Vogue UA

Хоча Jerry Heil не використовувала тональний засіб, проте її образ вийшов дуже ефектним та яскравим.

Я завжди робила акцент на очі. І, здається, тепер це буде найактуальніше,

– зазначила Jerry Heil.



Jerry Heil у фотосесії для Vogue UA / Фото Vogue UA

Вона постала перед камерою з неординарними чорними стрілками на повіках, що додали образові зухвалості. Зірка розповіла, що серед її улюблених засобів для макіяжу очей є червона підводка.

Я обожнюю червону підводку для очей. Я, можна сказати, запускала цей тренд: робила стрілки помадою, червоними тінтами для губ задовго до того, як це стало трендом. А нині почали надходити в продаж червоні підводки. І я невимовно тішуся, тому що тепер на це можна витрачати менше часу,

– поділилася народна улюблениця.



Jerry Heil у фотосесії для Vogue UA / Фото Vogue UA