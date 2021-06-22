Кардинальні зміни починаються з волосся: 5 головних hair-трендів літа 2021

Якщо ви готові наважитися на кардинальні зміни свого іміджу, то варто почати з волосся. Адже стильна стрижка чи модне фарбування можуть додати вашому образу особливого шику. Тому дізнайтеся про головні hair-тренди літа 2021, щоб мати не лише красивий, але й стильний вигляд.

Тренди цього літа у зачісках і фарбуванні надихають на перевтілення. Стилісти назвали 5 найкращих тенденцій, які личитимуть кожній жінці.

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У цьому сезоні наймоднішим буде стильний недбалий ефект в укладках. Адже простота, легкість і безтурботність за останній рік стали особливо популярними. Тому ви можете не обмежуватися лише зміною довжини волосся, але й спробуйте доповнити нову стрижку чубчиком, як це люблять робити француженки.

Щодо кольору, то варто звернути увагу на яскраві варіації фарбування волосся. Особливо ефектний вигляд матимуть пасма у відтінку bubble gum. А найбільш сміливим красуням до вподоби буде модне фарбування, суть якого в акценті на контрастні локони біля обличчя.

Головні hair-тренди цього літа

Long Shaggy

Яскравий bubble gum

Натуральний русявий

Маллет

Фарбування money piece