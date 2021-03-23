Кім Кардашян створила парфуми з рідною сестрою Кендалл: кому присвячена колаборація

Джерело:L'Officiel
Світська левиця Кім Кардшян залучила до співпраці одну зі своїх наймолодших сестер – Кендалл Дженнер, та створила разом з нею три види парфумів. Нові аромати Kendall Jenner x KKW Fragrance надійдуть в продаж вже з 25 березня, а їхня ціна складатиме 40 доларів.
Відомо, що нова колекція парфумів присвячена любові Кендалл Дженнер до коней. Саме у такому ключі відбулась фотосесія зіркових сестер на ранчо. Кім та Кендалл одягнули сексуальні шкіряні образи, які чудово підкреслили їхні форми.
До теми Кім Кардашян та Кендалл Дженнер показали розкішні фігури в шкіряних корсетах: фото
Фотосесія Кім Кардашян і Кендалл Дженнер для реклами нових парфумів: фото L'Officiel
Аромати зіркової колаборації мають назви Amber, Olive і Blue Roan.
Парфуми Kendall Jenner x KKW Fragrance / Фото L'Officiel
Нові парфуми ви зможете придбати з 25 березня на офіційному сайті KKW Fragrance.