Кім Кардашян створила парфуми з рідною сестрою Кендалл: кому присвячена колаборація

Світська левиця Кім Кардшян залучила до співпраці одну зі своїх наймолодших сестер – Кендалл Дженнер, та створила разом з нею три види парфумів. Нові аромати Kendall Jenner x KKW Fragrance надійдуть в продаж вже з 25 березня, а їхня ціна складатиме 40 доларів.

Відомо, що нова колекція парфумів присвячена любові Кендалл Дженнер до коней. Саме у такому ключі відбулась фотосесія зіркових сестер на ранчо. Кім та Кендалл одягнули сексуальні шкіряні образи, які чудово підкреслили їхні форми.

До теми Кім Кардашян та Кендалл Дженнер показали розкішні фігури в шкіряних корсетах: фото

Фотосесія Кім Кардашян і Кендалл Дженнер для реклами нових парфумів: фото L'Officiel

Що відомо про парфуми Кім та Кендалл?

Аромати зіркової колаборації мають назви Amber, Olive і Blue Roan.

В Amber можна буде відчути цитрусові верхні ноти з рожевим перцем; квіткова середина – з нотами іланг-ілангу, троянди і жасмину самбак; і деревний пух з бобами тонка.

можна буде відчути цитрусові верхні ноти з рожевим перцем; квіткова середина – з нотами іланг-ілангу, троянди і жасмину самбак; і деревний пух з бобами тонка. Olive сподобається тим, хто любить нотки бергамота, рожевої води і альдегідів, а також середні ноти троянди, жасмину та фрезії та пачулями, ветивером і амброю.

сподобається тим, хто любить нотки бергамота, рожевої води і альдегідів, а також середні ноти троянди, жасмину та фрезії та пачулями, ветивером і амброю. Blue Roan нагадує воду з персиком, середні нотки містять герань, іланг-іланг і квіти груші, та нотки амбри, мускуса і ванілі.



Парфуми Kendall Jenner x KKW Fragrance / Фото L'Officiel

Нові парфуми ви зможете придбати з 25 березня на офіційному сайті KKW Fragrance.