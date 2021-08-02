Кім Кардашян звинуватили в плагіаті: тепер зірка не може зареєструвати свій бренд

Американська знаменитість Кім Кардашян вирішила створити новий косметичний бренд з назвою SKKN. Однак вона не може зареєструвати його як торгову марку, оскільки існує ще один бренд зі схожою назвою.

Світська левиця Кім Кардашян володіє брендом KKW Beauty, що випускає декоративну косметику. Тепер підприємиця хоче займатися доглядовою косметикою та випускати свічки, парфуми, засоби з догляду за обличчям і волоссям.

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Кім Кардашян звинуватили в плагіаті

Юристи знаменитості подали документи на реєстрацію торгового бренду SKKN by Kim. Однак з цим виникли проблеми, оскільки виявилося, що існує бренд зі схожим ім'ям. 28-річна Сідні Лансфорд володіє маркою SKKN +, що належить до корпорації Beauty Concepts LLC. Адвокати цієї корпорації заявили, що подадуть в суд на Кардашян, якщо вона не змінить імені свого бренду.

Я ретельно побудувала свій успішний малий бізнес за допомогою власного капіталу, наполегливої ​​праці й досліджень. Очевидно, що я першою створила свій бренд. Моя місія в SKKN +, як молодої темношкірої жінки, полягає в тому, щоб забезпечити якісний догляд за шкірою обличчя і всього тіла,

– наголосила Сідні Лансфорд.

Команда Beauty Concepts LLC вважає, що Кім Кардашян не могла не знати про те, що існує бренд зі схожою назвою та звинувачують її у плагіаті: "Міс Лансфорд заснувала свій бізнес у 2018 році й на початку цього року подала заявку на захист торгової марки SKKN + до подачі будь-яких заявок на товарні знаки в США бізнесом Кім Кардашян. Ми зв'язалися з її адвокатами якомога швидше після того, як дізналися про запуск", – пояснив один з юристів.

Попри все, Кім Кардашян не планує зупиняти запуск косметики нового бренду. Її адвокати вважають, що немає причин подавати на неї позов.

Ми, безумовно, цінуємо і підтримуємо малий бізнес, і ми знімаємо капелюха перед пані Лансфорд. Але мова йде про закон про товарні знаки, і ми не зробили нічого, за що заслужили б з її боку судового позову,

– висловилися адвокати Кім.

Кім Кардашян звинувачували у плагіаті й раніше: