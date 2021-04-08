Китаянка вперше стала амбасадоркою YSL Beauty

Популярна китайська співачка та акторка Кріс Лі стала амбасадором бренда YSL Beauty. Відомо, що дівчина буде першою, хто представлятиме бренд у Китаї. Подробиці читайте далі.

Про те, що Кріс Лі представлятиме лінійку косметики та парфумів YSL Beauty, повідомили представники компанії.

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На світлинах офіційної сторінки бренду YSL Beauty в Інстаграм, Кріс Лі постала у стриманому стильному образі. Зірка позувала з ідеальним тоном шкіри та красиво підведеними стрілками. Проте, "родзинку" в образ додала яскрава червона помада, яка збалансувала весь beauty look. Дівчина любить робити експерименти зі своїм волосся і часто перефарбовує його у сміливі відтінки, однак цього разу Кріс Лі була брюнеткою.

Відомо, що Кріс Лі не вперше співпрацює з відомими світовими марками. Знаменитість працювала з Gucci і була представником Diesel. Також, дівчину називали "неофіційною музою" Givenchy.