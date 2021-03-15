Кольорові стрілки та вампірські губи: цікаві тенденції з тижнів моди, які запам'яталися усім

Різнокольорові помади, нетиповий smoky eyes, монохром та інші тенденції, які запам'яталися усім з останніх тижнів моди, демонструють, що візажисти втомилися від практичності. Тому найближчі півроку на нас чекають оригінальні та красиві б'юті-тренди.

Під час пандемії усі звикли до максимальної натуральності і практичності, але візажисти, створюючи образи для моделей на минулих тижнях моди, вирішили доповнити прості макіяжі яскравими акцентами. Саме ці тенденції у найближчому майбутньому захоплять індустрію краси. Тому про них варто дізнатися якомога більше. Весняні тренди у мейк-апі можуть надихнути вас на створення особливого б'юті-образу.

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Тенденції у макіяжі на прикладі б'юті-образів з минулих тижнів моди

Класично, але ефектно: smoky eyes знову у тренді

Різнокольорові помади – родзинка б’юті-образу

Монохромний макіяж: губи, вилиці і повіки нафарбовані схожими відтінками

Кольорові стрілки, щоб зробити макіяж більш цікавим і помітним

"Вампірські" губи, бо готичні мотиви у макіяжі повертаються в моду

Натхненні минулими епохами, акценти на вилицях

Кольорові брови у стилі тай-дай