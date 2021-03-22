Кольоровий та з малюнками: 8 трендових ідей для весняного французького манікюру

17:59

Класичний французький манікюр, який був головним nail-трендом нульових, повернувся в моду ще на початку минулого року. Проте навесні 2021 тенденцією буде вдосконалений френч – кольоровий та з принтами. Весняний сезон дивуватиме яскравими формами.