Криваво-червоні очі: Ріанна показала, який незвичний трюк із підводкою скоро буде в моді

Що стосується питань краси, то Ріанна, засновниця власної б'юті-імперії, знає у цьому толк. Нещодавно вона продемонструвала на собі останній тренд у макіяжі. Співачка намалювала "зворотне котяче око" підводкою криваво-червоного відтінку.

Якщо у вересні 2020 Ріанна підкреслювала погляд за допомогою підводки для очей Flypencil Longwear Pencil Eyeliner у кольорі Sea About It, відтінку кобальтового синього, то восени 2021 красуня наважилася на не менш яскраві б'юті-екперименти, але з червоним тоном. Аби створити "зворотне котяче око", співачка нанесла червоний пігмент на нижні ватерлінії.

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Ріанна продемонструвала новий тренд у макіяжі

В інстаграм-сторіз Ріанна опублікувала туторіал, як підвести очі, аби отримати наймодніший макіяж. Незалежно від ваших навичок, повторити б'юті-тренд зможе кожна жінка. Почніть з обережного ковзання обраним лайнером назад-вперед уздовж ватерлінії.

Урок співачки тривав всього 30 секунд. Протягом цього часу вона вибрала криваво-червону підводку, колір якої є особливо доречним на період сезону свят. ЗМІ припускають, що Ріанна також використала один із олівців власного бренда Fenty Beauty – Flypencil Longwear Pencil Eyeliner у стилі Cherry Punk, який описують як "червоний матовий". Подібний відтінок можуть надати ще такі продукти Anastasia Beverly Hills Norvina Chroma Stix Makeup Pencil in Red, Urban Decay's 24/7 Glide-On Waterproof Eyeliner Pencil in Alkaline.

RiRi не розповіла, як потрібно правильно вирівнювати косметику на внутрішніх кутиках та як малювати "крила" над верхніми лініями росту вій. Натомість вона детально показала, що, проводячи лінії, слід сильніше натискати лайнером, а зворотну стрілку необхідно ретельно розтушувати.

перш ніж повторювати такий мейк-ап, переконайтеся, що ви добре відпочили і виспались. Адже, якшо ваші очі помутніли або мають рожевий відтінок, то з такою підводкою люди думатимуть, що у вас якась інфекція. Зверніть увагу на ідеально "свіжі" очі Ріанни.

Якщо ви також у захваті від червоної підводки, то спробуйте повторити трендовий макіяж очей Ріанни.



Макіяж Ріанни з криваво-червоною підводкою / Фото з інстаграму зірки



Як використовувати червону підводку для очей / Фото з інстаграму Ріанни