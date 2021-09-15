Куди дивніше: брови у стилі McDonald's підкорюють мережу – чудернацькі фото

Мережу підкорює новий модний тренд – це брови-арки у стилі McDonald's. Тенденцію вважають однією із найдивніших. Проте чимало сміливих жінок малюють чудернацькі брови та діляться результатом у соцмережах.

Експерти в індустрії краси переконані, що тренд створений, аби висміяти нескінченну низку химерних поглядів на модний макіяж. Хвилясті брови у вигляді маленьких арок називають "бровами МакДональдса".

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Коли популярний інфлуенсер пробує щось незвичне, то його послідовники згодом також це роблять. У цьому випадку все почалося з королеви б’юті-блогерів та професійної візажистки Худи Каттен. Вона надихнулася фаст-фудом і опублікувала у соціальних мережах туторіал дивного макіяжу брів. Після цього сатиричний жарт підтримали шанувальники Худи, і до сьогодні публікують відео-відповіді.

Тренд передбачає маскування натуральних волосин та малювання нових (майже до скронь) у вигляді фірмової літери "M" компанії McDonald's. Насправді тренд має жартівливий характер, тому необхідності створювати дивні брови немає. Проте, якщо ви не хочете відставати від останніх б’юті-тенденцій і маєте вільний час, то селфі з оригінальним оформленням брів гарантує вам чимало вподобань та активність на вашій інстаграм-сторінці.

Брови-арки у стилі McDonald's



Візажистка Худа Каттан створила б'юті-тренд / Фото Bored Panda