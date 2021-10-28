Квадратні нігті з 2000-х повертаються в моду: екстравагантні ідеї для натхнення

Завдяки циклічності б'юті-трендів в моду знову повертають квадратні нігтів з 2000-х. Зіркова майстриня манікюру Мішель Гамфрі поділилася експертними порадами, які допоможуть створити стильну форму нігтьової пластини і зробити ефектний нейл-дизайн.

Аби манікюр був модним і довершував образ, його потрібно урізноманітнювати. Насамперед можна спробувати повторити приклади робіт нейл-майстрів, які працюють зі знаменитостями.

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Квадратні нігті з 2000-х знову в моді

За останні кілька років б'юті-тренди 1990-х і 2000-х надихають представників індустрії краси і моди. Зіркова майстриня манікюру Мішель Гамфрі зазначає: "Наприклад, зараз у тренді квадратні нігтів – один із "привітів" тих часів. Такі бренди, як Miu Miu і Blumarine, повертають ностальгічну моду на нульові, а за нею йдуть і тенденції в манікюрі".

Нігті квадратної форми вже встигли спробувати відомі селебріті – від Дуа Ліпи до Кайлі Дженнер. Тому з пошуком ідей немає проблем. Можна експериментувати як з яскравим і сміливим, так і з мінімалістичним дизайном або взагалі обходитися без покриття. Все залежить від вашого смаку. Головне – створити квадратний кінчик. Гамфрі додає: "Така форма підходить для нігтів будь-якої довжини, але зараз у тренді середня і велика".

Вдалим вибором є міксування тенденції з яскравими візерунками, кольорами, милими малюнками, а також зі французьким манікюром, який з новим диханням завоював прихильність світових модниць. "Квадратні нігті з білим кінчиком класно виглядають. Є схожий варіант, американський манікюр, де спочатку малюють "шапочку", а зверху наносять напівпрозорий лак, через що білий край виглядає більш м’яко і натурально. Візерунки, цятки, мерехтливі деталі також добре підходять. Що б ви не робили, головне – це передати ностальгію за нульовими".

Важливо додати, що квадратна форма легко ламається, тому такі кінчики варто робити тим, в кого міцна нігтьова пластина. Тим, у кого довгі нігті, Мішель Гамфрі радить використовувати більш міцні склади, як акрил, гель або полігель. "Існує система Gel X – гелеві накладні нігті, які бувають різної довжини і форми", – зазначає майстриня. Також вона ділиться ще однією важливою порадою: "Завжди носіть зі собою пилочку".



Трендова форма нігтів / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер



Модна ідея для манікюру / Фото з інстаграму Мішель Гамфрі



Красивий нейл-дизайн / Фото з інстаграму Дуа Ліпи



Яскравий манікюр / Фото з інстаграму Мішель Гамфрі



Креативний нейл-арт / Фото з інстаграму Мішель Гамфрі



Френч у тренді / Фото з інстаграму @nail_sunny​



Варіант для сміливих / Фото з інстаграму @sojinails