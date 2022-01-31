Манікюр на День святого Валентина: романтичні та стильні ідеї

День усіх закоханий – чудовий привід створити романтичний б'юті-образ. Модний манікюр зможе ідеально його довершити. Ідей чимало: від покриття нігтів однотонним червоним чи рожевим відтінком до сучасного мінімалістичного арту.

Не забувайте, що любити себе й усе навколо потрібно не лише 14 лютого. Проте у цей день любові навколо стає ще більше. Тому скористайтеся нагодою і створіть святковий настрій за допомогою тематичного манікюру.

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На День святого Валентина можна прикрасити нігті малюнками у стилі Червоної Королеви. Вправні майстрині впораються із лаком і пензлем, а для тих, хто не прагне ризикувати, є наліпки. Ще одним нетиповим варіантом святкового нейл-дизайну є зображення кардіограми – романтично і не стереотипно.

Прихильниці традиційної і вічно модної класики можуть повторити романтичні надписи на нігтях: "love", "кохання" та інші. До цієї категорії варто віднести і французький манікюр. Проте звичні білі смужки на кінчиках нігтів слід замінити артом у формі серця, аби вигляд пальчиків натякав на любовний настрій.

Жінки, яким сентиментальності ні до чого, підійдуть витончене омбре в рожевих відтінках, чорні серця у поєднанні з прозорим покриттям, експерименти з фольгою, кольорове обрамлення нігтів у червоних чи рожевих відтінках. Нехай валентинки будуть не єдиним символом, що нагадуватиме про свято кохання.

Манікюр на честь Дня святого Валентина



Кокетливі сердечка / Фото з інстаграму @naileditbeauty



Палкий поцілунок / Фото з інстаграму @naileditbeauty



Мінімалістичний нейл-арт / Фото з інстаграму @beautyspace_charlotte



Модний і романтичний манікюр / Фото з інстаграму @beautyspace_charlotte



Любовна павутинка / Фото з інстаграму @naileditbeauty



Витончено і загадково / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Гра рожевого і червоного / Фото з інстаграму @thehangedit



Гарячий френч / Фото з інстаграму @overglowedit



Ніжний французький манікюр / Фото з інстаграму @overglowedit



Рожеве омбре / Фото з інстаграму @overglowedit



Маленька любов / Фото з інстаграму @harrietwestmoreland



Романтичне обрамлення / Фото з інстаграму @betina_goldstein



Драматичний манікюр / Фото з інстаграму @betina_goldstein