Із гарбузом та на короткі нігті: ідеї для манікюру на Геловін 2021

Без тематичного манікюру образ для святкування Геловіну не буде повноцінним. Яким би персонажем ви не вирішили бути на вечірці 31 жовтня, слід відповідально підійти до вибору нейл-дизайну. Окрім арту гарбузів на нігтях, існує безліч цікавих ідей для манікюру як на короткі, так і на довгі нігті: павутини, краплі штучної крові, "травмовані" нігті та інші.

Містичний, нестандартний, креативний – таким повинен бути манікюр для Геловіну. Скористайтеся екстравагантними ідеями для нейл-дизайну, аби ваш образ у День всіх святий виглядав органічніше.

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Який манікюр зробити на Геловін 2021

Містична класика

Коли обмаль часу, але хочеться доповнити вбрання на Геловін тематичним манікюром, то спробуйте прості, але завжди актуальні дизайни. Серед них малюнки привидів та павутин на нігтях. Перевагою такого манікюру є те, що він вдало виглядатиме на коротких і довгих нігтях будь-якої довжини.

Посмішка вампіра

Якщо ви вирішили вразити друзів образом вампіра на вечірку у честь Геловіну, то варто подбати про відповідний манікюр. Експериментуйте із формою нігтів: щоб створити імітовану посмішку вампіра на руках, додайте на вказівний палець і мізинець накладні загострені нігті, а інші залиште квадратними. Для нейл-дизайну у вампірському стилі обирайте базові червоний, чорний чи білий кольори.

Мотиви кладовища

Такий містичний та похмурий дизайн нігтів є чудовою ідеєю манікюру для Геловіну. Важливо вибрати професійного нейл-майстра, який допоможе втілити вашу задумку арту у деталях.

Манікюр на Геловін з гарбузом

Тут можна дозволити собі фантазувати. Адже гарбуз – це головний символ Дня всіх святих. За легендою, саме гарбуз допомагає знайти душам правильний шлях у тому світі, а також вважають, що він відганяє злих духів від будинку. Тому зробити манікюр у такому стилі на Геловін буде дуже символічно.

Також для Геловіну спробуйте такі варіанти манікюру: страшні обличчя на нігтях, манікюр за мотивами коміксів, кривавий дизайн, милий чи мінімалістичним манікюр в стилі Геловін 2020. Саме на Геловін доречно використовувати навіть накладні нігті.