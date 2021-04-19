"Мене тестують": чому мультфільм з кроликом Ральфом змушує плакати і є таким важливим

Багато косметичних брендів продовжують тестувати свою продукцію на тваринах. Це означає, що деякий крем чи інший б'юті-засіб може потрапити у ваші руки ціною життя не однієї тваринки. Аби привернути увагу до проблеми знущань над лабораторними тваринами, зоозахисна організація Humane Society International випустила короткометражний мультфільм про кролика Ральфа.

До Всесвітнього дня захисту лабораторних тварин, який буде 24 квітня, Humane Society International створили мультик Save Ralph, який стрімко розлетівся по соціальних мережах та змусив плакати чи не кожного, хто його бачив. Організація зібрала голлівудський каст, аби розповісти про нелюдські тестування косметики на тваринах на прикладі історії одного кролика Ральфа.

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Кролик Ральф виступив у ролі нового спікера глобальної кампанії зі заборони тестування косметики на тваринах. "Врятуй Ральфа" – це короткометражний фільм з покадровою анімацією, у якому кролик Ральф голосом лауреата премії "Оскар" Тайка Вайтіті дає інтерв'ю для документального фільма, коли він виконує свої повсякденні обов'язки "тестера" у токсикологічній лабораторії.

Save Ralph – нагадування всім, що тваринам і досі доводиться страждати заради косметики. Настав час заборонити цю практику по всьому світу. Зараз у нас є численні надійні способи перевірити безпечність продукції і без тварин. Тобто в наш час не залишилося жодних виправдань знущанням над такими Ральфами для випробування косметики чи її складових,

– каже про кампанію президент Humane Society International Джеффрі Флокен.

Голлівудські кінематографісти та зірки кіно працювали разом з організацією Humane Society International. Їм вдалося створити зворушливе анімаційне відео. Таким чином у мультфільмі, окрім Тайка Вайтіті, ще можна почути голоси Рікі Джервейса, Зака Ефрона, Олівії Манн, Пома Клементьєва, Тріші Гефлер та інших. А студія Arch Model, заснована відомим лялькарем Енді Джентом, допомогла втілити ідею. Також кампанію озвучили французькою, іспанською, португальською та в'єтнамською мовами. Глядачі з інших країн можуть переглянути відео зі субтитрами.

Режисер та сценарист Спенсер Сассер, який зняв Save Ralph, розповів: "Коли мені випала можливість створити нову кампанію для Humane Society International, я вирішив, що найкращим способом донести її послання буде покадрова анімація. Коли ми бачимо жахливу реальність лабораторних тварин, ми часом просто не можемо дивитися на екран. Я ж сподіваюся, що цей фільм донесе ідею трохи делікатніше. Сподіваюся, глядачі полюблять кролика Ральфа і захочуть захистити його та інших таких, як він, щоб ми змогли раз і назавжди заборонити тестування на тваринах". А лялькар та декоратор Енді Джент додав: "Краса анімації полягає в тому, що так ви можете розповісти дуже складні історії, зробивши їх не стільки страшними, скільки пізнавальними".



Кролик Ральф / Фото з інстаграму @save_ralph_oficial

Тема тестування косметики на тваринах хвилює зоозахисні організації вже давно. В 40 країнах таку практику вже офіційно заборонили. Проте в деяких країнах вона повертає втрачені позиції. В інших частинах світу безглузді страждання і смерть тисячі тварин заради вироблення безпечної косметики досі вважають нормальним і законно продовжують це робити. Ця кампанія має на меті підтримати ті заборони, які вже начебто були прийняті, та поспирати введенню їх у всіх країнах. Адже існує прогалина в законодавстві, яка дозволяє посилатися на закони, що стосуються хімічної промисловості.

Трой Сейдл пояснює: "Легко може здатися, що корінь зла – це компанії. Але, правду кажучи, саме вони є важливою частиною рішення проблеми. Змінювати треба закони. Такі лідери індустрії як Lush, Unilever, L'Oreal, P&G та Avon співпрацюють із нами, щоб створити ефективні заборони випробувань на тваринах у численних країнах з впливовими ринками косметичних товарів. А кролик Ральф буде нашим речником, який допоможе цим законам набути чинності".



Як ви можете допомогти лабораторним тваринам / Фото з інстаграму @save_ralph_oficial

Тривалість мультфільму 3 хвилини 53 секунди. За цей час пухнастий речник встигає не лише розчулити кожного, але й розповісти про свої травми і самопочуття, чим підтверджує, що тестування косметики на тваринах – це знущання над живими істотами.

Я – тестер, мій тато був тестером, моя мама, мої брати, мої сестри, мої діти, всі тестери. І всі вони померли, виконуючи свою роботу,

– говорить кролик Ральф.

Дивіться мультфільм про тестування косметики на тваринах: