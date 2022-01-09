Модний мінімалізм: 5 ідей манікюру на зиму 2022
Джерело:Cosmopolitan
Трендовий манікюр можна створити без надто креативного дизайну. Прихильницям мінімалістичного стилю варто звернути увагу на пастельні, прозорі або темні бази, а арт створювати за допомогою модних контрастних відтінків.
Інколи набридає навіть оригінальний манікюр в неонових відтінках чи класичний нюд. Тоді ідеальним варіантом стає мінімалізм – стриманий нейл-арт.
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Модні малюнки на нігтях можуть нагадувати витвори мистецтва, але й не завжди є доречними. Проте такого точно ніколи не можна сказати про мінімалістичний манікюр, який зараз на піку популярності серед головних модниць світу і провідних нейл-майстрів. Якщо вам не до вподоби яскраве покриття, то надихайтеся стильними ідеями.
Модні ідеї мінімалістичного манікюру на зиму 2022
Монохром / Фото з інстаграму @iramshelton
Графічний френч / Фото з інстаграму @iramshelton
Напівпрозорий глітер / Фото з інстаграму @iramshelton
Крапки над усім / Фото з інстаграму @iramshelton
Нюдовий французький манікюр / Фото з інстаграму @iramshelton