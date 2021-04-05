Насичений і сміливий: головний колір манікюру цієї весни

Сезон весна-літо 2021 дивує трендом на яскравий та сміливий колір манікюру. Насичений зелений буде вдалим рішенням як для однотонного покриття, так і для створення креативного нейл-дизайну. Зокрема, можна спробувати експериментувати і з відтінками свіжої трави, лайма, першої зелені чи квіткових стебел.

Тренд на зелений колір у манікюрі нейл-майстри аргументують тим, що в умовах постійних карантинних обмежень, людям потрібно більше барв у житті. Тому в індустрії краси активно починають експлуатувати усі можливі відтінки зеленого.

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Зелений – головний колір манікюру цієї весни

Арт на нігтях

Особливо ефектно зелений виглядає у арт-манікюрі. Довіртеся своїй фантазії та експериментуйте.

Манікюр у неоновому зеленому

Якщо такий манікюр вдало скомбінувати з деталями одягу чи взуттям, то він матиме неперевершений вигляд. Надихайтеся ідеями від зіркового нейл-майстра Тома Бачика, послугами якого користуються Дженніфер Лопес і Селена Гомес, або бруклінської манікюристки Джесс.

Весняна зелень

Цей відтінок зеленого символізує соковиту весняну зелень, яка повільно проростає з-під землі, трави і перші листочки на деревах. Саме це може найкраще надихати на створення красивого манікюру.

Для бунтівників: зухвалий зелений

Якщо ви прихильниця гангста-манікюру, то спробуйте на ультрадовгих нігтях поєднати чорний і зелений лак чи зробити зелений градієнт. Образ матиме ефектніший вигляд з джогерами, бейсболкою і ланцюгами.

Оливковий і м'ятний

Не шкодуйте часу, щоб вибрати свій ідеальний м'ятний чи оливковий відтінок. Іноді можна навіть використовувати обидва відтінки в одному манікюрі.

Зелений френч

Французький манікюр продовжує вдосконалюватися. Існують різноманітні варіації френча і "мікрофренча", які додають стилю свіжого і небанального шику.