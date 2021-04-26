Натуральний і грайливий: яким б'юті-образом здивувала володарка Оскару-2021 Хлої Чжао

"Земля кочівників" отримав нагороду Оскар в номінації "Кращий фільм", а його режисерку Хлої Чжао нагородили золотою статуеткою за найкращу режисуру. Жінка стала першою представницею расових меншин в США, яка виграла Оскар за кращу режисуру, і лише другою в історії жінкою-володаркою Оскару у цій номінації. Проте вона здивувала усіх не лише своєю перемогою, але й б'юті-образом.

Хлої Чжао з'явилася на червоній доріжці в образі, раніше нетиповому для церемонії Оскар. 39-річна режисерка не лише утрималася від нанесення декоративної косметики на обличчя, але й заплела 2 прості і стильні колоски.

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Б'юті-образ Хлої Чжао на церемонії Оскар-2021

Лауреат Оскара як краща режисерка Хлої Чжао віддала перевагу natural-образу для головної церемонії кінопремій. Жінка абсолютно відмовилася від використання декоративної косметики, на її губах навіть не було зволожувального бальзаму, а волосини на бровах Чжао стильно "дивилися" у різних напрямах. Щодо зачіски, то Хлої заплела 2 недбалі косички на своєму довгому темному волоссі, зафіксувавши їх чорними спеціальними гумками внизу. Зокрема, на нігтях режисерки не було кольорового покриття. Тобто вона також не робила манікюру.



Як виглядала Хлої Чжао на церемонії Оскар-2021 / Фото Getty Images

Не дивлячись на неординарний б'юті-образ, Хлої Чжао мала гармонійний вигляд зі своїм вбранням, кросівками і аксесуарами. Режисерка і продюсерка продемонструвала, що обличчя може мати красивий вигляд без косметики, волосся – без стайлінгових засобів, а руки – без нейл-дизайну. Такий вибір жінки є символічним, адже наразі в індустрії краси натуральність та використання екологічної косметики є найбільш популярним трендом.



Хлої Чжао на церемонії Оскар-2021 / Фото Getty Images

Що відомо про Хлої Чжао