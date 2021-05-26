Наймодніші кольори в манікюрі літа 2021: топ-3

Аби манікюр мав красивий і модний вигляд, варто робити його у трендових відтінках. Влітку на піку популярності буде 3 кольори, які вже встигли використати у своєму нейл-дизайні відомі інфлюенсери і зірки.

Літній манікюр – це не завжди про неонові кольори. У цьому сезоні слід прикрашати нігті вишуканим, стриманим і стильним покриттям.

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Модні кольори в літньому манікюрі 2021

Зелений

Це небанальний відтінок, який буде особливо актуальним у літньому сезоні. Колір водночас є яскравим і сміливим, має свіжий вигляд, вдало поєднується з прикрасами зі жовтого золота. Зелене покриття найбільше підійде коротким нігтям у формі м'якого квадрату.

Pink: у стилі Барбі

Колір користувався популярністю в середині 2000-х, а зараз він знову повертається в моду. Такий грайливий рожевий відтінок додасть будь-якому образу жіночності і миловидності, а також гарно освіжить кожен відтінок шкіри.

Нюд

У тренді практичність і натуральність. Нейл-майстри зазначають, що нюд є найбільш затребуваним відтінком у манікюрі. Манікюр у такому кольорі матиме красивий вигляд на будь-якій формі і довжині нігтів, надасть рукам доглянутості і привабливості.