Наймодніші варіації "блонду", які варто спробувати у 2022

Біляве волосся завжди має особливо ніжний і спокусливий вигляд. Тому варто дізнатися, які відтінки "блонду" будуть наймоднішими у 2022 році, аби вразити усіх нових іміджем.

Вдало підібраний колір для фарбування волосся може освіжити образ і зробити його більш довершеним. У трендовій палітрі світлих відтінків варто відмітити перлинні, попелясті, золотисті, медові, карамельні, серед яких кожна модниця знайде щось на свій смак.

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5 варіацій "блонду", які будуть найбільш популярними цього року

Платиновий

Завдяки новому образу Ані Тейлор-Джой модниці з усього світу експериментують з ідеальним однотонним "блондом". Відтінок був особливо популярним у часи Золотого Голівуду. Платинові пасма кардинально змінять ваш образ.



Модний відтінок для фарбування / Фото з інстаграму @anyataylorjoy

Золотистий

У 2022 актуальними залишаться теплі відтінки волосся. Золотисті, медові та карамельні відблиски додають будь-якій зовнішності чарівного, ніжного і романтичного вигляду.



Модний відтінок для фарбування / Фото з інстаграму @samiknighthair

Балаяж

Багатогранні техніки впевнено продовжують витісняти однотонне фарбування. Балаяж створить ефект вигорілого на сонці волосся, тому фарбування виглядатиме максимально натурально. Прихильниці розкішних переливів кольору, візуального збільшення об’єму, збереження стану волосся будуть у захваті.



Модний відтінок для фарбування / Фото з інстаграму @bestofbalayage

Затемнене коріння

Таку техніку фарбування ще називають "easy blond". Процес передбачає навмисне затемнення коренів волосся, при цьому залишаючи основну частину шевелюри світлою. Модне фарбування підійде дівчатам, які не хочуть експериментувати з "чистим блондом".



Модний відтінок для фарбування / Фото з інстаграму @hungvanngo

"Брудний блонд"

Відтінок найбільше личитиме русявим дівчатам або шатенкам, які вирішили перейти на бік білявок. "Брудний блонд" ще називають "smoky hair": світле волосся ніби забруднюється коричневим підтоном, що допомагає отримати омріяний ефект легкої недбалості.



Модний відтінок для фарбування / Фото з інстаграму @bestofbalayage