Не всі у захваті: відома ведуча Еллен Дедженерес запускає бренд для догляду за шкірою
Джерело:WWD
Успішна американська телеведуча Еллен Дедженерес на одному з випусків останнього сезону "Шоу Еллен Дедженерес" анонсувала запуск власного б'юті-бренда. Проте деякі її шанувальники відреагували неоднозначно, прокоментувавши, що їм не потрібно більше косметики від зірок.
Іноземні ЗМІ вже називають 63-річну акторку, комедіантку та телеведучу Еллен Дедженерес "останньою знаменитістю, які увійшла у світ краси". Зірка планує випускати косметику для вікової шкіри.
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Еллен Дедженерес анонсувала запуск бренда для догляду за шкірою
Перша лінійка косметики від Еллен Дедженерес отримала назву Kind Science, що у перекладі з англійської означає "Добра Наука". Бренд описують як "age-позитивний догляд за шкірою".
Дедженерес розповіла, що працювала над створенням б'юті-бренда останні 3 роки. Їй допомагали друзі та родичі, які активно тестували косметичну продукцію.
Ми назвали бренд "Добра Наука", бо він добрий до тварин, добрий до шкіри, добрий до планети й добрий до вашого гаманця,
– розповіла про назву лінійки популярна ведуча.
На офіційному веб-сайті марки Еллен є гасло: "Обійми свій вік, а не зморшки! Kind Science – це високопродуктивний та ефективний догляд за шкірою, створений для всіх".
Еллен не уточнила, які саме засоби для догляду за шкірою буде пропонувати бренд, але з огляду на його ідею Kind Science зосередиться на зволоженні або запобіганні появи зморшок.
Запуск Kind Science запланований на 26 жовтня.
Косметика Kind Science / Фото з інстаграму бренда
Реакція шанувальників
- "Не можу дочекатися";
- "На ринку занадто багато брендів по догляду за шкірою від знаменитостей, нам справді не потрібен ще один";
- "Добра Наука lol. Б'юся об заклад, що ви були дуже добрими, коли ображали своїх колег або ставили своїх гостей у незручне становище своїми нечутливими питаннями".
- "Виглядає чудово";
- "Сміття. Чого не зробиш, щоб покласти гроші в кишеню".
Хто така Еллен Дедженерес
Еллен Дедженерес – американська акторка, телеведуча і комедіантка. Авторка проєкту "Шоу Еллен Дедженерес", за який отримала нагороду "Еммі", та його ведуча з 2003 року. За весь час було випущено близько 3 тисяч епізодів. У студію шоу до Еллен приходили найпопулярніші знаменитості зі США та інших країн світу. Перший сезон проєкту було номіновано на 11 нагород Еммі, з яких 4 він виграв. Загалом, всі сезони отримали 59 нагород Еммі та 14 статуеток People's Choice Award.
Згодом у виданні The Daily Mail написали, що ток-програму Еллен закривають через булінг та знущання на знімальному майданчику. Зокрема, минулого року декілька колишніх та теперішніх колег звинуватили Дедженерес у сприянні токсичному середовищу та в тому, що вона нібито заплющує очі на все, що відбувається.
Після початку внутрішнього розслідування стало відомо, що за всю історію проєкту поступало багато скарг про знущання, расизм і сексуальні проступки. Через це у серпні 2020 року шоу покинули три провідних продюсери.
У вересні минулого року й перед початком нового сезону Еллен Дедженерес вибачилась перед співробітниками та глядачами, а також заявила, що починається нова глава її ток-шоу.
Еллен відома також своєю активною позицією, що стосується ЛГБТ-руху. У 1997 році приголомшила шанувальників, заявивши про нетрадиційну орієнтацію. У 2008 році одружилася з акторкою Поршою де Россі.