Неочікуваний б'юті-тренд 2021: що потрібно знати про чоловічий макіяж

Раніше чоловічий макіяж не був особливо популярним в індустрії краси. Проте завдяки чоловічим тижням моди у 2021 з'явився неочікуваний б'юті-тренд. Моделі-чоловіки дедалі частіше з'являються не лише у модному одязі, але й з ідеальними зачісками і макіяжем. Тому про нову тенденцію варто дізнатися більше.

Тренд на чоловічий макіяж різними способами підтримують та популяризують світові бренди декоративної косметики. Наприклад, навіть Chanel випустили цілу чоловічу лінійку, яка включає тональний крем, підводку для очей і бальзам для губ.

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Інші б'юті-бренди також продовжують стирати межі в індустрії краси: Givenchy, MAC і Tom Ford випускають косметичні засоби, які позиціонують як чоловічі або гендерно нейтральні, а Maybelline New York та Covergirl все частіше співпрацюють з чоловіками-блогерами. У 2020 році Dior продемонстрували, як чоловіки вдало можуть носити неоновий макіяж.

Чоловічий макіяж – новий б'юті-тренд

Чоловіки завжди могли самовиражатися за допомогою макіяжу. Проте тепер таке явище стало ще й трендовим. Раніше чоловічий мейк-ап любили рокери. А в наш час, коли весь світ бореться за рівноправність, макіяж на обличчі чоловіків має особливо символічний вигляд.



Чоловічий макіяж з чорною підводкою / Фото з інстаграму Chanel

На подіумах модних показів можна побачити чоловіків-моделей, які сміливо та ефектно крокують з неоновими губами, яскравими смокі-айс або взагалі з гримом на все обличчя. Косметика також вдало може скорегувати зовнішній вигляд будь-якого чоловіка: вирівняти колір обличчя, зробити його більш фактурним і рельєфним, приховати видимі недоліки, підкреслити форму брів чи додати бороді виразності.



Неоновий макіяж на чоловіках / Фото Getty Images

Зокрема, згаданий б'юті-тренд дозволяє не лише виразити власну сміливість, але й креативність. Надихайтеся ідеями чоловічого макіяжу зі соцмереж.