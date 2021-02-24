Новий документальний фільм "Ніс" відкриває таємниці життя і професії парфумера

22 лютого Клеман Бове й Артур де Керсозон представили фільм "Ніс" про життя й професію парфумера. Кінострічку, яка захоплює не лише атмосферністю картинки, але й сюжетом, вже можна подивитися на Apple TV, Google Play і стримінговій платформі Amazon Prime.

Зазвичай професію парфумера романтизують, про що написано багато книг та знято чимало фільмів. Проте "Ніс" демонструє повне простеження творчого процесу: від натхнення до збирання сировими і самого процесу творіння.

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"Ніс": новий документальний фільм про таємниці професії парфумера

Аби отримати 70 хвилин нового документального фільму про найпотаємнішу професію у світі – парфумера, знадобилося 2 роки інтенсивних знімань. Результатом став фільм, у якому чуттєво зображено не лише людей, але й троянди Ґрасса, калабрійський бергамот, індонезійські пачулі, шрі-ланкійський сандал.

Головним героєм кінострічки став відомий парфумер сучасності Франсуа Демаші, за яким прямувала знімальна команда від Ґрасса до Нусі-Бе, через острів Сулавесі й узбережжя Ірландії. Париж, Канни, Токіо, Калабрія, Шрі-Ланка, Мадагаскар, Шанхай – таким був шлях героя для пошуків ідеальної сировини й формул для парфумів. На цей етап парфумери витрачають до третини робочого часу.

Знімальні декорації й павільйони теж заслуговують на особливу увагу: це маленькі мануфактури, мальовничі куточки планети, де Дім Dior підтримує виробництво й робочі місця, щоб забезпечити по-справжньому цінну сировину для своїх парфумів. Згодом у бутиках Dior можна буде навіть здійснити подорож найкращими локаціями з фільму в окулярах віртуальної реальності.