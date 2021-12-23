Новорічні зачіски, які легко повторити вдома: 5 трендових ідей

23 грудня 2021 , 21:49
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Джерело:

Cosmopolitan

Трендовий і красивий б'юті-образ допоможе зачарувати усіх на святі. Для Нового року 2022 вибирайте зачіски, які легко можна зробити своїми руками.

Аби створити ефектну укладку, не завжди необхідно звертатися до hair-стиліста. Надихайтеся добіркою простих і модних зачісок, які часто можна побачити на зірках, трендсеттерах і блогерах, та повторюйте їх для святкування Нового року.

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Зачіски на Новий рік 2022


Голлівудські хвилі – універсальне рішення / Фото з інстаграму @bestofbalayage


Хвилі русалки на волоссі полюбляють селебріті / Фото з інстаграму @zendaya


Низький хвіст стане трендом наступного року / Фото з інстаграму @lucyhale


Розслаблений пучок підійде до романтичного образу / Фото з інстаграму @rosiehw


Мокра укладка має особливо сексуальний вигляд / Фото з інстаграму @ashleybenson

Автор: Лідія Цюпера