Обожнюєте кислоти і мало зволожуєте: 5 помилок у догляді за жирною шкірою

15:59

Жирній шкірі потрібен особливий догляд. Інколи навіть спеціальні засоби не дають бажаного результату. Аби зробити вашу б'юті-рутину більш дієвою, дізнайтеся про найбільш поширені помилки, які допускають власниці жирного типу шкіри.