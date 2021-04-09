Ольга Фреймут розповіла, як доглядає за обличчям

Джерело:інстаграм Ольги Фреймут
Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут розсекретила, як доглядає за шкірою обличчя. Жінка зазначила, що вона сприймає себе такою, яка є, і не намагається виправити недоліки за допомогою ін'єкцій краси.
Знаменитості часто вдаються до різноманітних косметологічних процедур, які допомагають позбутися зморшок або ж виправити інші недоліки. Та є й прихильниці натуральної вроди. До них належить Ольга Фреймут.
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У дописі, який ведуча поширила на особистій сторінці в інстаграмі, вона зазначила, що бути красивою – неможливо. А все через те, що в кожного своє бачення вроди. Проте кожній жінці точно вдасться бути доглянутою, якщо прикласти до цього зусилля.
Ольга пригадала, коли вона в студентські роки поверталася з дискотеки, мама питала її не про те, як пройшов вечір, а чи не забула змити макіяж.
Радикальне втручання в зовнішність можна собі й не пробачити. Легше вколоти щось та залити зморшки, наче їх і не було. Але важче щодня плекати личко,
– зауважила в публікації Фреймут.
Знаменитість додала, що наміри на її обличчя такі:
Довіритися природі – старіти. Ой, дорослішати з гідністю,
– наголосила Ольга.
Ольга Фреймут про догляд за обличчям / Фото з інстаграму Ольги Фреймут