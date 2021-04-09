Ольга Фреймут розповіла, як доглядає за обличчям

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут розсекретила, як доглядає за шкірою обличчя. Жінка зазначила, що вона сприймає себе такою, яка є, і не намагається виправити недоліки за допомогою ін'єкцій краси.

Знаменитості часто вдаються до різноманітних косметологічних процедур, які допомагають позбутися зморшок або ж виправити інші недоліки. Та є й прихильниці натуральної вроди. До них належить Ольга Фреймут.

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Ольга Фреймут про догляд за обличчям

У дописі, який ведуча поширила на особистій сторінці в інстаграмі, вона зазначила, що бути красивою – неможливо. А все через те, що в кожного своє бачення вроди. Проте кожній жінці точно вдасться бути доглянутою, якщо прикласти до цього зусилля.

Ольга пригадала, коли вона в студентські роки поверталася з дискотеки, мама питала її не про те, як пройшов вечір, а чи не забула змити макіяж.

Радикальне втручання в зовнішність можна собі й не пробачити. Легше вколоти щось та залити зморшки, наче їх і не було. Але важче щодня плекати личко,

– зауважила в публікації Фреймут.

Знаменитість додала, що наміри на її обличчя такі:

пити багато води;

висипатися;

не засмічувати серце образами та гнівом.

Довіритися природі – старіти. Ой, дорослішати з гідністю,

– наголосила Ольга.



Ольга Фреймут про догляд за обличчям / Фото з інстаграму Ольги Фреймут