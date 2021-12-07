Перука чи реальність: Дженніфер Лопес здивувала рожевим волоссям

Раніше Джей Ло вже позувала для рекламної зйомки DSW з розкішними рожевими локонами. Вона вирішила ще раз довести, що має гарний вигляд майже у всьому, зокрема із яскравим волоссям.

Окрім акторських і музичних талантів, знаменита Дженніфер Лопес часто демонструє ефектні б'юті-перевтілення. Цього разу перукар зірки Кріс Епплтон приміряв на 52-річній красуні рожеві пасма.

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Дженніфер Лопес пофарбувалася в рожевий

Зірковий hair-стиліст Кріс Епплтон опублікував на своїй інстаграм-сторінці світлину Лопес, на якій вона змінила свої фірмові карамельні локони на рожевий відтінок bubble gum. Перукар додав підпис до публікації: "Рожевий, щоб хлопці підморгували. Народ, а ви думали зробити таке рожеве волосся?".

Б'юті-зміни Дженніфер Лопес вже називають найефектнішою трансформацією тижня. Минулого разу, коли співачка позувала з рожевим волоссям для рекламної кампанії бренда DSW, який володіє мережею магазинів дизайнерського взуття, то ЗМІ припускали, що нова зачіска – це лише перука або тимчасове тонування. Аналогічні здогадки поширюються і цього разу.

Шанувальники творчості та краси Джей Ло зазначають, що зі скуйовдженими рожевими локонами середньої довжини вона виглядає на мільйон доларів. Новий відтінок волосся у поєднанні з принадним димчастим макіяжем очей, сміливими бровами і нюдовими губами, над якими працювала візажистка Мері Філліпс, не лише привертають увагу, а й надихають повторити щось схоже. Спробуйте й ви б'юті-образ Дженніфер на собі.



Дженніфер Лопес з новим кольором волосся / Фото з інстаграму Кріса Епплтона

Нагадаємо, що рожевий відтінок волосся bubble gum став головним hair-трендом 2021 року. Яскраве фарбування на собі продемонстрували багато світових модниць: від Кайї Гербер до Дуа Ліпи.

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