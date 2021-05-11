Перукарі назвали 5 модних зачісок, які варто спробувати влітку 2021

Початок літнього сезону – чудова нагода оновити зачіску. Тому перукарі розповіли про актуальні стрижки й укладки літа 2021.
Окрім фігури, до літа варто підготувати свою зачіску. Така б'юті-трансформація допоможе просто і дієво оновити імідж.
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