Пілінг навесні: чи можна його робити та які є протипоказання

Процедура пілінгу вже давно є однією з найзатребуваніших серед клієнтів у кабінеті косметолога. Втім, чимало жінок вагаються, чи варто її робити навесні, адже сонце стає більш активним, а обличчя – більш вразливим. Професійний косметолог відповіла на кілька найпоширеніших питань.

Косметолог Юлія Євсюкова поділилась, що пілінгові процедури можуть ще більше посилити пігментацію, якщо ігнорувати поради фахівця, тому перед тим, як наважуватись на пілінг – обов'язково проконсультуйтесь зі спеціалістом.

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Що таке пілінг обличчя? Це процедура, під час якої косметолог видаляє ороговілі шари епідермісу, тобто верхнього шару шкіри. Внаслідок цього верхній шар дерми забирається, а регенерація шкіри покращується. Тому шкіра омолоджується, стає гладкою і сяючою, у ній покращується кровообіг та розгладжуються зморшки. Часто пілінг обличчя ще називають "хімічним" та "косметичним".

Чи можна робити пілінг навесні?

Чимало клієнтів піддаються сумніву щодо весняного пілінгу, оскільки за вікном все більше гріє сонце і пігментація шкіри може посилюватись. І тому, щоб її ще більше не провокувати, клієнти часто обирають інші процедури.

Але косметолог Євсюкова переконана, що сучасна косметологія пропонує чимало інших пілінгів, які використовуються для підтримки й оздоровлення шкіри цілий рік. Головне – це обрати процедуру і косметологічні засоби, які підходять саме вашому типу шкіри, та врахувати всі індивідуальні особливості.



Весняний пілінг: що треба знати / Фото Pexels

Кому не варто робити весняний пілінг

Людям з посиленою пігментацією шкіри найкраще робити пілінги з листопада по березень, коли сонце найменш активне.

найкраще робити пілінги з листопада по березень, коли сонце найменш активне. Так людина уникне алергії на сонце та інших реакцій.

Зазвичай порушення пігментації шкіри може бути викликано проблемами зі здоров'ям, гормональним дисбалансом та віковими змінами.

Тому в деяких випадках клієнтам призначають передпілінгову підготовку – процедури хімічного пілінгу гліколевою або ретиноловою кислотою. Але тут необхідна консультація фахівця.

Косметолог також додала, що раптом ви збираєтесь у відпустку на море, то на процедуру з пілінгу варто прийти не менше як за 2-3 тижні. Оскільки на вашій шкірі під дією сонця може з'явитися сильна пігментація і відпустка буде безнадійно зіпсована.