По-весняному життєрадісні: 5 стильних ідей манікюру з принтом

Джерело:Новое время
Весна – це про яскраві, насичені, оптимістичні кольори у всьому. Навіть у манікюрі. Тому вам у нагоді стануть ідеї для нейл-дизайну з принтом, які стильно доповнять весняний образ.
Нейл-експерти переконані, що цієї весни слід обирати яскраві відтінки для манікюру, а також прикрашати нігті сміливими принтами. Меланхолійні однотонні та природні відтінки лаків зачекають, а зараз саме час для яскравих смайлів, літер та абстрактних малюнків на нігтях.
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