По-весняному життєрадісні: 5 стильних ідей манікюру з принтом

10 березня 2021 , 23:54
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Джерело:

Новое время

Весна – це про яскраві, насичені, оптимістичні кольори у всьому. Навіть у манікюрі. Тому вам у нагоді стануть ідеї для нейл-дизайну з принтом, які стильно доповнять весняний образ.

Нейл-експерти переконані, що цієї весни слід обирати яскраві відтінки для манікюру, а також прикрашати нігті сміливими принтами. Меланхолійні однотонні та природні відтінки лаків зачекають, а зараз саме час для яскравих смайлів, літер та абстрактних малюнків на нігтях.

До теми: Лаванда, глем-рок та інші: модні відтінки фіолетового для весняного манікюру

Ідеї для весняного манікюру з принтом

Нейл-дизайн із грайливими смайлами

Оригінальні написи на нігтях

Любов у весняному повітрі: манікюр зі серцями

Манікюр з анімалістичним принтом

Яскравий та оптимістичний нейл-дизайн зі зірками