Поцілована сонцем: чому жінкам так подобається бронзатор

З року в рік у косметичках дівчат та жінок завжди знайдеться місце бронзатору. А якщо у вас його ще досі немає – неодмінно придбайте, адже він легко зробить ефект ледь засмаглої шкіри, додасть контурів вашому обличчю та зачарує легким сяйвом.

Чимало глянців називають бронзатор трендом літа 2021 року, але ним впевнено користуються знаменитості та б'юті-блогери щонайменше останні 5 років. Раніше його часто використовували у своєму макіяжі зірки Кім Кардашян, Кайлі Дженнер, Дженніфер Лопес та інші.

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Що варто знати про бронзатор

Це й не дивно, адже бронзатор має низку переваг:

освіжає тон шкіри і надає їй природну засмагу;

допомагає приховати пігментні плями, мікротріщини, невеликі шрами, недосконалості;

його можна використовувати не лише на ділянках обличчя, а й на шиї, грудях та руках;

вирівнює тон шкіри і є чудовою альтернативою тональної основи, якщо використовувати правильно підібраний продукт;

посилює природну засмагу.

Експерти радять обирати бронзатори у теплих відтінках – від карамельного до бронзового і бежево-персикового, але ні в жодному разі не помаранчевого і цегляного, оскільки у природі немає засмаги з таким кольором. Як і багато інших косметичних засобів, ви можете змішувати бронзатор з пудрою чи рум'янами для досягнення потрібного ефекту чи кольору.

Візажистка з Ukrainian Fashion Week (2018-2020) зазначає, що бронзатор важливо обирати, відштовхуючись від бажаного фінішу і типу шкіри. Адже якщо ваша шкіра схильна до блиску, то краще обирати сухий пудровий бронзатор з матовим фінішом, а не сяючим. А в інших випадках експертка рекомендує користуватися кремовими або рідкими текстурами, адже їх легше наносити і розтушовувати і вони м'якше лягають на шкіру і природніше виглядають.

Як правильно користуватись бронзатором

Рекомендовано наносити косметичний засіб на ті зони, які засмагають найшвидше: вилиці, лоб, підборіддя і кінчик носа. Наносити його варто невеликим пухнастим пензлем, а для зони декольте – спонжем або "пушком".

Пропонуємо переглянути кілька відео, як бронзатором користуються різні б'юті-блогери.

Найкращі бронзатори на думку блогерки: відео

Як користуватись бронзатором влітку: відео

Бронзатор – найпопулярніший продукт літа: відео