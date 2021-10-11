Присвячена іспанській культурі: Rosalía і MAC представили нову косметику – спокусливі відео

Іспанська фламенко-поп-співачка Rosalía і популярний б'юті-бренд MAC представили колаборацію. Вони випустили нову лімітовану лінійку косметики, присвячену іспанській культурі. Неочікувана б'юті-колекція включає лаки для нігтів, тіні для повік та багато іншого.

28-річна Rosalía від минулого року є амбасадоркою MAC Viva Glam. Спільна лінійка косметики отримала назву MAC Aute Cuture на честь популярного синглу співачки 2019 року. Шанувальники зірки і косметики MAC зачаровані спокусливою рекламною кампанією з Rosalía у головній ролі.

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Нова колаборація співачки Rosalía і MAC

Б'юті-лінійку від Rosalía і MAC очолює матова рідка помада Retro Matte Liquid Lipcolor. Вона представлена в 4 відтінках: прохолодному рожево-бежевому Nuez Moscada, світло-персиковому рожево-бежевому Achiote, глибокому синьо-червоному Red Chile та яскравому синьо-червоному Rusi. "У традиціях фламенко так багато червоного, і це для мене велике натхнення", – пояснює Розалія, яка виросла в каталонському місті Сант-Астеба-Сасрубірас.

Колекція також включає палетку тіней для повік у 10 відтінках із високою пігментацією, яка поєднує в собі тони від нейтральних до металевих.

Родзинкою косметичної колаборації стали прикраси для нігтів, натхненні любов'ю співачки до нігтьового мистецтва. MAC Aute Cuture включає кілька варіантів лаків для манікюру, серед яких можна знайти перламутрові, кремові і металеві відтінки. Rosalía є прихильницею епатажного нейл-дизайну і надихає на нього інших.

Вони є символом могутності та сили – радикальної та надзвичайної жіночності. У той же час вони можуть виглядати майже як зброя,

– говорить у пресрелізі про своє сприйняття нігтів Rosalía.



Rosalía у рекламній кампанії MAC Aute Cuture / Фото з інстаграму MAC

Реакція шанувальників

"Вау! Це дивовижно";

"Такий манікюр ідеально підійде тим, у кого немає роботи і дітей";

"Чекаю на колекцію у стилі Мексики";

"Дуже красиво";

"Чудово підійдуть для зимового макіяжу".



Засоби для манікюру / Фото з інстаграму MAC



Косметика з лінійки MAC Aute Cuture / Фото з інстаграму MAC