Розширює б'юті-імперію: які парфуми від власного бренда Fenty випустить Ріанна

Барбадоська співачка і підприємниця, 33-річна Ріанна продовжує підкорювати індустрію краси. На офіційній інстаграм-сторінці свого б'юті-бренда Fenty зірка анонсувала запуск власної парфумерної лінії. Американські медіа називають цю подію історичною – на глобальному ринку поки відсутні аромати, створені темношкірими представниками.

Ріанна вирішила розширити свій бізнес, і знайшла новий шлях заробітку після того, як взимку 2021 компанія LVMH закрила її бренд одягу Fenty. Про запуск своєї парфумерної лінії співачка повідомила на своєму акаунті в інстаграмі за допомогою публікації з 2 чорно-білими світлинами і підписом: "FENTYPARFUM незабаром". А також опублікувала рекламний ролик на інстаграм-сторінці Fenty Beauty.

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Ріанна створила власні парфуми

Раніше Ріанна ніколи не зраджувала аромату Love, Don’t Be Shy, Killan – солодкі ноти "як на небесах". Ймовірно, і власні парфуми співачка створить на основі квіткових композицій. Представники бренда Fenty описують аромат як "чуттєвий, повний впевненості і сексуальний".

Окрім чорно-білих портретів Ріанни, на яких вона продемонструвала нову авангардну зачіску, у соцмережі з'явилися інші пости-анонси. Наприклад, на одному з відео можна розгледіти, яким буде флакон парфумів.

Зокрема, зірка запропонувала охочим додати парфуми до списку бажань на офіційному сайті Fenty Beauty, аби після старту продажів отримати їх першими. Дату, відколи можна буде придбати аромат, Ріанна ще не назвала. Натомість вона запропонувала шанувальникам її косметичної продукції акцію: при придбанні товару на суму більше 40 доларів кожен отримає безкоштовну мініверсію аромату, використавши промокод.

Прихильники творчості Ріанни після неочікуваної новини розділилися на 2 умовних табори. Дехто з фолловерів зазначив, що вони вже приготували гаманці, аби якомога швидше придбати б'юті-новинку. В той час інші традиційно цікавляться, коли співачка нарешті випустить новий альбом.