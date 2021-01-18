Чтобы создать модный бьюти-образ в 2021, прежде всего стоит узнать о главных трендах года в индустрии красоты. Этот сезон удивит смелыми экспериментами с макияжем и прической. Если вы давно хотели яркого окрашивания волос или голубых теней на веках, то время пришло.

Новый год диктует эффектные и соблазнительные бьюти-тенденции. На смену нейтральным природным оттенкам приходят насыщенные и смелые тона, которые станут источником вдохновения в серые будни, пишет Vogue.

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9 бьюти-трендов, которые надо попробовать в 2021

Эффектный макияж глаз

В новом году следует отказаться от нейтральных теней, а отдать предпочтение ярким оттенкам в макияже глаз. Даже такие мировые бренды, как Halpern, Gareth Pugh и Tom Ford, представили коллекции теней, в которых можно увидеть смелые мерцающие оттенки сиреневого, зеленого, розового, желтого и бирюзового.

Яркие тени на веках / Фото из инстаграма @themakeupgloss

Оранжевый претендует на статус "вечной классики"

Хотя Pantone и объявили главными цветами 2021 года оттенок серого Ultimate Grey и солнечный Illuminating Yellow, бьюти-эксперты все же делают ставку на оранжевый. В этом году в тренде будут губы мандаринового цвета, оранжевые локоны, персиковые тени для век и щеки также же оттенка вместо стандартного нежно-розового румянца.

Оранжевые губы / Фото из инстаграма @mialuckie​

Для уверенных в себе: яркие губы

Представители сферы красоты убеждены, что яркий оттенок помады на губах способен изменить настроение каждой женщины, добавить игривости ее образу. Чтобы вдохновиться на создание богемного голливудского образа с красной помадой просмотрите показы Dolce & Gabbana и Vivienne Westwood. А красные губы с блеском можно увидеть в бьюти-образах моделей с показов Max Mara и Molly Goddard.

Красные губы / Фото из инстаграма @beautyunionpl​

Оттенки синего для мейк-апа глаз

Влияние примеров макияжа героев из сериала "Эйфория" нельзя недооценивать. Поэтому в 2021 в числе главных бьюти-трендов года – насыщенный синий мейк-ап глаз. Попробуйте экспериментировать с темно-синими стрелками или аквамариновыми тенями для век. Таким образом вы будете иметь модный вид и внимание от всех окружающих. Например, вспомните голубые тени у Cornejo и Bethany Williams, ресницы-индиго у Charlotte Knowles, ледяные губы у Bora Aksu и оттенки аквамарина у Tomo Koizumi.

Модные стрелки / Фото из инстаграма @theadelaidehipster​

Украшения для волос

В этом году обратите особое внимание на аксессуары для волос. Чтобы сделать образ стильным – выбирайте невесомую укладку и тюрбаны, как у Dolce & Gabbana, привлекательную бижутерию, как у Giambattista Valli, элегантную сеточку от Chanel, жемчуг, как у Simone Rocha или кристаллы, как у Acne.

Аксессуары для волос / Фото из инстаграма @giambattistavalli​

Культовый вариант челки

Челка восхитила расположение многих женщин еще в прошлом сезоне. Но в 2021 она будет на пике популярности. А именно: дерзкие стрижки с короткой челкой. Вдохновитесь культовыми бьюти-образами Джейн Биркин, Джин Шримптон, Брижит Бардо.

Челка / фото из инстаграма @izzycarmeliarose​

Чистая сияющая кожа

Глобальная пандемия напомнила, что здоровье – это то, о чем следует заботиться прежде всего. Поэтому в 2021 попробуйте улучшить состояние своей кожи, не маскировать недостатки толстым слоем тонального крема, а также придайте лицу легкий эффект влажности и сияния. Для этого не забывайте придерживаться правильного ухода и поддерживать здоровое состояние организма и своей кожи.

Естественный вид кожи / Фото из инстаграма @amandascuteface

Соблазнительный драматический взгляд

Когда часть лица скрыта под маской, то в макияже нужно делать акцент на том, что осталось – глаза. С помощью театральных стрелок Клеопатры, как в Valentino, вы сможете добавить взгляду обольстительности и сделать его главным средством для самовыражения.

Драматический взгляд / Фото из инстаграма @chanelofficial

Разноцветные локоны

Экстремальное окрашивание – главный hair-тренд 2021, который называют следствием карантинного досуга. Вдохновляйтесь светло-зеленой стрижкой на показе Gareth Pugh, мятными локонами у Valentino, неоновыми ирокезами в Christian Cowan и ярко-розовыми волосами в Matty Bovan.



Яркие локоны в моде / Фото из инстаграма @maisonvalentino