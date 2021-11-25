Если вы хотите идти в ногу с модными тенденциями, то стоит узнать, какие стрижки будут трендовыми в 2022 году. Некоторые прически с прошлого сезона останутся, другие получат новое дыхание, а все остальные – будут максимально современными.

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7 стрижек, которые будут в топе трендов 2022

Многослойные

Акцент можно сделать как на длинных, так и на коротких волосах. Модная многослойная стрижка будет выглядеть эффектно даже без укладки. Она особенно подойдет обладательницам тонких прядей, визуально придавая им объем и кокетливый стиль.

Многослойная стрижка / Фото из инстаграма @hirohair

Челки

В следующем году челки действительно будут управлять индустрией красоты. Модницы будут дополнять ими каждую вторую прическу. Выбирайте из прямых, косых, асимметричных, рваных, градуированных, "шторок".

Челка дополняет любую стрижку / Фото из инстаграма @zendaya

Пикси

Стрижка стала вечной классикой и не теряет своей актуальности уже на протяжении многих лет, 2022 год не будет исключением. Чтобы создать невероятно сексуальный и стильный образ, достаточно соединить короткие волосы на затылке и по бокам с удлиненными прядями на макушке. Преимуществом пикси является то, что она подходит всем женщинам всех возрастов.

Пикси – это всегда стильно / Фото из инстаграма @ellie_gonsalves

Каре с закрученными концами

С помощью каре можно красиво обновить имидж. В следующем году возвращается hair-тренд из эпохи старого Голливуда – каре с плавными изогнутыми концами. Чтобы повторить модную прическу, используйте утюжок для волос и закручивайте им концы пряди в сторону лица.

Элегантная стрижка / Фото из инстаграма @lucyhale

Острый срез

Острый срез просто сделать как на каре, так и на другой стрижке. Однако, чтобы сохранить эффект "остроты стекла", придется регулярно посещать своего парикмахера.

Смелое решение для стрижки / Фото из инстаграма @hirohair

Длинные волосы

Главным трендом в следующем году будет натуральная красота. Длинные волосы с мягкими волнами и естественными изгибами, напоминающие инфантильность 70-х, прекрасно подчеркнут преимущества вашей внешности.

Стрижка для поклонниц натурального стиля / Фото из инстаграма @ckaedingcolor

Короткие кудри

Естественные кудри еще в 2021 году получили незаурядную популярность. В следующем году в топе трендов будут короткие вьющиеся стрижки. Чтобы шевелюра выглядела более роскошно, стилисты предлагают добавить стрижке многослойности или даже дополнить ее игривой челкой.

Кудри еще долго будут в моде / Фото из инстаграма @alecia_morais