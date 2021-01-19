Что делать, когда волосы быстро жирнеют: 6 советов по уходу
Если вы утром помыли голову, а вечером волосы уже грязные, то стоит узнать в чем заключается причина такой проблемы и как ее можно решить. Ведь блестящие, объемные и чистые локоны – залог идеального образа.
Каждой женщине важно, чтобы ее волосы имели опрятный вид. Тем не менее они могут быстро становиться грязными, и вы ничего не можете с этим поделать. Поэтому стоит начать с определения причины, а также узнать о советах, которые помогут сохранять волосы чистыми дольше, пишет Harper's Bazaar.
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Советы для тех, у кого быстро жирнеют волосы
- Определите свой тип кожи головы. Те, у кого жирная кожа на лице, вероятно, будут иметь и такой тип кожного покрова головы. В таком случае волосы следует мыть каждый день (вам это не повредит), но тщательно выбирайте средства для ухода со смягчающими свойствами.
- Прекратите мыть голову каждый день. Если у вас не жирный тип кожи головы, то очищайте волосы с помощью шампуня и воды не чаще, чем 1 раз в неделю. Если вы привыкли к ежедневному мытью, то первое время вы будете чувствовать дискомфорт, но процесс "отучения" от этой привычки не стоит прекращать сразу.
- Пользуйтесь сухим шампунем. Когда волосы только начинают загрязняться, то средство для экспресс-очищения пригодится вам. С помощью сухого шампуня можно избавиться от жирности, а также визуально добавить локонам объема. Вместо специального шампуня можно воспользоваться детской присыпкой. В частности, важно правильно нанести средство: начните с распределения продукта на корни волос, а затем удалите остатки с помощью гребешка. Чтобы присыпка не была заметной на брюнетках, смешайте ее с какао.
- Мойте голову водой правильной температуры. Против быстрого загрязнения волос действенным методом является мытье водой комнатной температуры, а ополаскивание холодной. Таким образом чешуйки волосяной структуры загладятся, и локоны будут иметь блестящий вид. Также придерживайтесь правильного питьевого режима, чтобы снизить интенсивность работы сальных желез.
- Скрабируйте кожу головы. Регулярная эксфолиация будет способствовать очищению пор от загрязнения, поэтому волосы дольше будут оставаться чистыми. Скраб для проведения процедуры можно приготовить в домашних условиях. Для этого смешайте морскую соль с небольшим количеством воды, нанесите продукт на корни волос и начинайте медленно массировать, чтобы улучшить кровообращение и стимулировать рост волос.
- Средства для ухода наносите лишь на концы. Специальные кондиционер и маску обладательницам волос, которые быстро жирнеют, не следует распределять по всей длине волос. Ведь они утяжеляют пряди, поэтому не забывайте тщательно смывать все остатки продуктов. Также отдавайте предпочтение шампуням и кондиционерам с натуральными компонентами, без сульфатов и парабенов.
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