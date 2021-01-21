Деловой маникюр необязательно должен быть скучным и антитрендовим. Конечно, не стоит экспериментировать с ярким нейл-артом. Однако вы можете воспользоваться стильными идеями дизайна ногтей, которые одновременно являются уместными для работы и соответствуют требованиям строгого дресс-кода.

Классический деловой маникюр можно разнообразить различными способами: выделить безымянный палец глиттером или блестящим лаком, выбрать нежные пастельные оттенки для разноцветного покрытия, сделать "лунный" дизайн или даже использовать сдержанные стразы. Также важно узнать о правилах, которых следует придерживаться, создавая маникюр в офис, пишет Cosmopolitan.

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Деловой маникюр: правила и идеи

Для делового маникюра абсолютно неуместны очень длинные ногти или нетрадиционная форма ногтевой пластины. Также избегайте массивных украшений, которые сейчас часто используют для дополнения нейл-дизайна.

Отдавайте предпочтение нейтральным классическим оттенкам. Если вы даже решите украсить маникюр интересным сдержанным артом, то на нейтральном покрытии он будет выглядеть строго и стильно.

Аккуратность и опрятность рук и ногтей первую очередь. Ведь это является одним из главных принципов делового стиля. Именно поэтому маникюр стоит делать регулярно или выбирать прозрачное покрытие, чтобы не было заметно отросшей ногтевой пластины.

Откажитесь от шутливых ярких рисунков. Такой маникюр больше подойдет для отдыха.

Вдохновляйтесь идеями для маникюра в деловом стиле / Фото с инстаграма