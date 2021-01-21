Деловой, но не скучный: правила и идеи для стильного маникюра в офис
Деловой маникюр необязательно должен быть скучным и антитрендовим. Конечно, не стоит экспериментировать с ярким нейл-артом. Однако вы можете воспользоваться стильными идеями дизайна ногтей, которые одновременно являются уместными для работы и соответствуют требованиям строгого дресс-кода.
Классический деловой маникюр можно разнообразить различными способами: выделить безымянный палец глиттером или блестящим лаком, выбрать нежные пастельные оттенки для разноцветного покрытия, сделать "лунный" дизайн или даже использовать сдержанные стразы. Также важно узнать о правилах, которых следует придерживаться, создавая маникюр в офис, пишет Cosmopolitan.
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Деловой маникюр: правила и идеи
- Для делового маникюра абсолютно неуместны очень длинные ногти или нетрадиционная форма ногтевой пластины. Также избегайте массивных украшений, которые сейчас часто используют для дополнения нейл-дизайна.
- Отдавайте предпочтение нейтральным классическим оттенкам. Если вы даже решите украсить маникюр интересным сдержанным артом, то на нейтральном покрытии он будет выглядеть строго и стильно.
- Аккуратность и опрятность рук и ногтей первую очередь. Ведь это является одним из главных принципов делового стиля. Именно поэтому маникюр стоит делать регулярно или выбирать прозрачное покрытие, чтобы не было заметно отросшей ногтевой пластины.
- Откажитесь от шутливых ярких рисунков. Такой маникюр больше подойдет для отдыха.
Вдохновляйтесь идеями для маникюра в деловом стиле / Фото с инстаграма
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